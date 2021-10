Caen. La Caen City Paddle version 2 se jette à l'eau!

L'an dernier, pour sa 1ère édition, la Caen City Paddle avait séduit 250 participants. Cette année, 350 participants sont attendus dimanche 8 octobre. Proposant plusieurs challenges multi embarcations à la pagaie dont du canoë, du kayak, des Dragon boats et des Stand Up Paddle. Le Comité Départemental de Canoë Kayak (CDCK) du Calvados a pour objectif "de faire découvrir tous les sports à la pagaie que l'on peut pratiquer dans le Calvados", souligne Martine Vilain, membre de l'organisation.

Accessible à tous

Seul, en famille ou entre amis, cet événement sportif est ouvert aussi bien aux confirmés qu'aux amateurs, aux licenciés comme aux non-licenciés, sur une distance de 12 km. Les amoureux de la pagaie pourront se réunir autour d'un moment convivial sur le village de la Presqu'île de Caen. "On aura la chance d'être placé sur un lieu emblématique de Caen, à côté du port et de la nouvelle bibliothèque Alexis de Tocqueville. Ce sera aussi le jour de marché donc on attend un public nombreux au départ de la course, pour venir encourager les participants", poursuit Martine Vilain.

Quelques nouveautés

Au programme de cette édition 2017, un nouveau challenge inter entreprises sera organisé à 9h30 sur un dragon boat (bateau permettant d'accueillir 10 personnes) dans le bassin Saint-Pierre. Concernant le challenge Caen City Paddle, le départ sera donné à 12h30, où les participants pourront découvrir le patrimoine et les magnifiques paysages le long du canal sur une distance de 12 km. Différentes animations seront également mises en place : "Des baptêmes de canoë-kayak, de Stand Up Paddle, un mur d'escalade, un bubble foot, et une animation sur l'environnement avec le CPIE de l'Orne sont prévus" conclut Martine Vilain. Une belle fête des sports nautiques est attendue!

A LIRE AUSSI.

Caen City Paddle, c'est dimanche 8 octobre !

Caen City paddle : une course d'un genre nouveau

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

La Normandie présente sa Team sportive