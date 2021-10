Caen - Carpiquet. A Caen, des journées mode et beauté solidaires signées "Les P'tites Caennaises"

Le concept fait part belle à la femme. Il est né d'une longue amitié entre Yolène Panthou, styliste ongulaire et Élodie Gautier, coiffeuse. L'idée des deux amies normandes est de créer des journées trimestrielles dédiées au bien-être, la beauté, la mode et bien d'autres domaines.

Le bien être solidaire

Prochaine date : samedi 14 octobre 2017, à Carpiquet. "Les P'tites Caennaises", c'est le nom de l'association, participent au mois d'Octobre Rose à travers le "Cocooning Day". Les fonds récoltés sont versés dans leur totalité à des associations caritatives, dans ce cas au Centre hospitalier François Baclesse de Caen.

Au cours de ces journées beauté, l'association s'attelle à faire des participantes, dont l'âge varie entre de 20 et 70 ans, les reines d'un jour. Allier solidarité et prendre soin de soi, seules ou entre copines... mais pour la bonne cause, c'est une habile proposition qui a mobilisé de nombreuses femmes.

Les entrées aux événements comptabilisées, l'urne mobile qui sera mise en place dans des magasins partenaires, les cagnottes en lignes et les dons libres sont autant de moyens mis en oeuvre par les deux organisatrices pour récolter des fonds. D'autres événements et d'autres associations seront mobilisées à compter de décembre 2017.

Pratique. Samedi 14 octobre, 10h-18h à la boutique Infinity Mariage à Carpiquet.