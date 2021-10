Mondeville. Athlétisme. La Mondeville Run est sur les starting-blocks !

À l'initiative d'Antoine Foucher, la Mondeville Run est organisée en collaboration avec la ville de Mondeville et le club d'athlétisme de l'Entente Athlétique Mondeville Hérouville. Seul, en famille, ou entre amis, l'événement est ouvert à tous. "Le but est de faire la promotion du club de l'EAMH, mettre en avant ses spécialités, mais aussi d'en faire un événement familial en accueillant différents publics", précise Antoine Foucher.

Un événement multi-dimensionnel

Proposant à la fois de l'athlétisme pour débutants, confirmés, et haut niveau, des courses handisport et des activités de sport santé sont également prévues. Avec une course de 5km, gratuite aux mondevillais, ou un 10km pour les plus courageux, chacun y trouvera son bonheur "C'est un événement qui répond totalement à la politique sportive de la ville. On a la chance d'accueillir une course populaire sur le territoire, gratuite pour les habitants ce qui est rare", se réjouit Hélène Burgat, maire de Mondeville.

Un show à l'américaine

Lors de cette belle fête de l'athlétisme, les meilleures athlètes de la région seront réunis comme Bastien Anyla, Maeva Danois, Aurore Guérin et bien d'autres. Parmi eux, hommes et femmes participeront à un show de sprint américain sur 250m, avec deux minutes de récupération entre chaque manche mais où le dernier sera automatiquement éliminé. Spectacle garanti!

À noter que Mondeville Run soutient la CAMI, fédération qui combat le cancer à travers le sport. Pour chaque inscription, 1€ sera reversé au Comité du Calvados de la CAMI.

Le programme :

12h30 : Ouverture du village - Animations enfants et sport santé

14h30 : 5 km Courir Mondeville (ouvert aux personnes nées en 2003 et avant)

15h30 à 16h30 : Courses à l'américaine et courses handisport

17h : 10 km Mondeville Run (ouvert aux personnes nées en 2001 et avant)