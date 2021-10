Saint-Lô. Samedi 30 septembre, Le Mag' s'installe à Saint Lô

Les 29, 30 septembre et le 1er octobre, les hôpitaux de Saint-Lô, Bayeux et Coutances organisent en collaboration avec les professionnels de santé du secteur, des journées d'information sur le don d'organes et de tissus.

Au programme des concerts, des cinés débats, des conférences et des rencontres avec le grand public.

Un combat pour la vie

À cette occasion, Le Mag' s'installe sur le marché de Saint-Lô, aux côtés des équipes qui organisent cette journée. À notre micro, un médecin et une infirmière mais aussi un patient greffé du coeur et une patiente en attente de greffe de rein. Tous nous raconterons leur combat pour la vie…

Au programme aussi dans Le Mag', le retour du duo de rappeur Bigflo et Oli, du Rallycross à Lessay dans la Manche, la visite d'un site exceptionnel consacré à un épisode épique du Débarquement et plein d'idées de sorties pour tout le week-end.

Rendez-vous, samedi 30 septembre, de 10h à 12h, pour Le Mag en direct de Saint-Lô (Manche).