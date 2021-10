Images d'exactions de l'EI sur Twitter: l'Assemblée lève l'immunité parlementaire de Collard

Le bureau, plus haute instance collégiale de l'Assemblée nationale et composé de 22 députés, a levé son immunité parlementaire pour permettre qu'un "mandat d'amener" soit délivré et que l'élu du Gard se rende aux convocations du juge. Le bureau avait une première fois, en février, rejeté une telle demande, la requête de la justice n'étant à l'époque pas "suffisamment précise".

A LIRE AUSSI.

Le sujet de l'immunité parlementaire s'invite dans la campagne présidentielle

Menu des premières semaines pour les nouveaux députés

Le Venezuela divisé, nouvelles manifestations attendues

Les affaires visant Marine Le Pen de retour dans la campagne

Eurodéputés: pourquoi le FN est soupçonné d'emplois fictifs