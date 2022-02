Le couple toujours recherché

En Sarthe : le pavillon où 2 jeunes s?urs avaient été enlevées, voilà 15 jours ? a été localisé :

Rappelez-vous : le plan « Alerte-enlèvement » avait été déclenché, et les 2 fillettes ont été retrouvées saines et sauves.

L?habitation correspond à leur description ? et la maison était bien occupée par un jeune couple avec un bébé ? jeune couple qui aujourd?hui, est toujours activement recherché.

