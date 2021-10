Ligue 1: le PSG tenu en échec à Montpellier 0-0 avant de défier le Bayern Munich

Le PSG, en panne d'inspiration offensive malgré l'activité de son autre recrue star Kylian Mbappé, abandonne ainsi ses premiers points de la saison en championnat, et n'en compte plus qu'un de mieux que le champion en titre, Monaco, tombeur de Lille vendredi (4-0). Paris avait auparavant gagné les huit premiers matches de sa saison, toutes compétitions confondues.

Les hommes d'Unai Emery n'ont pratiquement pas inquiété le gardien montpelliérain Benjamin Lecomte, et ont même attendu le retour des vestiaires pour cadrer leur premier tir, grâce à Mbappé (47e).

Le PSG a-t-il été perturbé par la dispute qui a opposé dimanche dernier deux de ses stars, Edinson Cavani et Neymar, sur la question de savoir qui doit tirer les penalties? Il ne prépare en tout cas pas au mieux la réception d'un grand d'Europe, le Bayern Munich, mercredi au Parc des Princes.

Il s'agira du match le plus difficile que le PSG a à disputer après son mercato XXL, qui l'a vu dépenser plus de 400 millions d'euros pour attirer Neymar et Mbappé et lui a valu d'être visé par une enquête de l'UEFA concernant l'équilibre de ses comptes.

