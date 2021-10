Grandcamp-Maisy. Pollution maritime : un scénario catastrophe pour un exercice dans un port du Calvados

Scénario catastrophe ce jeudi 21 septembre 2017 au large de Grandcamp (Calvados). Pour tester son dispositif en cas de crise de pollution, un exercice grandeur nature était organisé dans le port de la ville. Nom de la mission: Polmar Terre. Objectif: empêcher les hydrocarbures qui arrivent de la mer, après le naufrage fictif de deux bateaux au large, d'entrer dans les eaux grandcopaises.

Vérifier que tout fonctionne bien

Sur les quais du port, bouclés le temps de l'exercice, plus d'une centaine de personnes sont sur le pont. Pompiers, sauveteurs et hommes en combinaison s'activent pour déployer un impressionnant dispositif. "Nous avons installé un barrage pour confiner le polluant, décrit Vincent Lelionnais, administrateur des affaires maritimes qui dirige les opérations. Il ne doit pas rentrer et sera donc bloqué. Une fois le polluant confiné, on le récupère avec une pompe et on le stocke dans un bac de récupération à quai."

Le but de la manoeuvre? "Vérifier que tout le matériel fonctionne bien, et voir comment on réagit aux différents éléments qui influent sur la gestion de la crise", précise Vincent Ferrier, sous-préfet de Bayeux. Au cours de l'exercice, il faut aussi savoir improviser! Une pompe qui démarre mal, ou un barrage malmené par le courant: le personnel mobilisé doit savoir s'adapter.

Une crise réelle peut durer plusieurs mois

"L'idée est aussi de former le personnel à ce type d'événement, apprendre à manipuler le matériel mais aussi à coordonner les équipes", poursuit Vincent Ferrier. Pour l'occasion, un centre de commandement a même été délocalisé sur place. Et nouveauté du plan Polmar Terre: les collectivités locales deviennent partie prenante de l'exercice. Sur place, le maire est présent et les agents ont reçu une formation spécifique la veille de la simulation.

Si les conditions sont recréées au plus près du réel, la gestion d'une telle crise pourrait mobiliser les équipes sur "plusieurs semaines voir plusieurs mois, assure Vincent Lelionnais. Là nous intervenons sur 7 à 8 heures. Dans le réel, il peut y avoir des arrivages successifs, on a besoin de beaucoup de personnel, d'expertise. Pour l'Erika le Prestige, cela avait duré des mois." Une formation d'autant plus précieuse que rare: le dernier test de ce genre remonte à 2009.