Accident mortel de retour de discothèque... le conducteur condamné à 30 mois de prison !

Le tribunal d?Alençon a condamné, jeudi, à 30 mois de prison dont 6 mois ferme, un conducteur de 20 ans originaire de Vernouillet près de Dreux... le 8 mai dernier, à Céton, dans le Perche, de retour de discothèque, sa voiture avait percuté un arbre... Dans l?accident, un jeune homme de 24 ans, avait perdu la vie, un autre âgé de 20 ans avait été grièvement blessé... le conducteur avait plus d?un gramme d?alcool dans le sang... et était consommateur régulier de cannabis .... Son permis est supprimé pour un an !

