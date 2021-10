Caen. L'e-sport à l'honneur à la foire de Caen

Créé cette année dans le but d'attirer des jeunes à la foire de Caen (Calvados), le Caen e-sport Week-end a attiré une centaine de joueurs au Palais des Sports ce samedi 16 septembre 2017 pour un premier tour de compétition de jeux-vidéo. La suite a lieu ce dimanche toute la journée avec les huit meilleurs joueurs de Hearthstone et les quatre meilleures équipes de League of Legends qui joueront sur scène.

Des joueurs professionnels présents

Les récompenses mises en jeu, 5000€ pour les gagnants de "LoL" et 1200€ pour le vainqueur du tournoi Hearthstone, ont permis d'attirer plusieurs professionnels comme Kalàkz, joueur d'Hearthstone pour l'équipe Vitality, connu pour avoir remporté la Gamers Assembly 2016.

"J'ai entendu parler de ce tournoi peu avant de m'inscrire. Je n'étais jamais venu en Normandie, c'était l'occasion rêvée ! explique-t-il. Le tournoi est bien organisé, il n'y a eu quasiment aucun problème technique, ce qui est assez rare pour être souligné, le tournoi mérite de grandir." Deuxième du classement de la première journée, Kalàkz sera évidemment l'un des favoris à la victoire finale ce dimanche.