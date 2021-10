Le-Havre. Football (Ligue 2, 7e journée) : Le Havre reste en rade et rentre dans le rang

Le match

Une parade décisive pour repousser une tête à bout portant de Diallo (74e). Une autre pour retarder l'échéance sur un nouveau coup de tête de ce même Diallo (77). Un arrêt réflexe pour détourner une frappe de Coeff (80). Déjà énorme une semaine plus tôt face à Orléans, Yohann Thuram a longtemps maintenu le HAC à flot, avant de s'incliner dans la dernière minute du temps réglementaire sur une énième reprise de la tête de Diallo (1-0, 89). Cruel scénario pour une équipe havraise à qui plus rien ne sourit, à l'image de cette frappe d'Assifuah venue s'écraser sur la transversale (68).

A la dernière minute

Auteurs d'un sans faute lors des quatre premières journées, les Ciel et Marine n'ont glané depuis qu'un seul point sur neuf possibles (2 défaites et 1 nul sur les trois derniers matches). Une trajectoire diamétralement opposée à celle des Brestois, qui enregistrent une quatrième victoire consécutive et totalisent à présent le même nombre de points que le HAC (13). L'équipe d'Oswald Tanchot, désormais 3e, sera éjectée du podium si Reims s'impose à Sochaux ce samedi 16 septembre. Sochaux, le prochain adversaire des Havrais, mardi 19 septembre au Stade Océane. Un match pour repartir de l'avant, espérons-le.

Le but

89 : à la réception d'un centre de Faussurier, Diallo gagne son duel aérien avec Keita et trompe Thuram de la tête.

Brest - HAC : 1-0

Fiche technique :

Brest - HAC : 1-0 (mi-temps 0-0)

Arbitre : M. Batta. Spectateurs : 7000 environ

Avertissements Brest : I. Sissoko (45e)

BREST : Larsonneur – Belaud (c), Castelletto, A. Weber, Bernard – Coeff, I. Sissoko (H. Diallo, 57e), Pi – Faussurier, Butin (Mayi, 90e+1), Autret (Berthomier, 68e). Remplaçants : Léon (g), Kiki, Grougi, Gastien. Entraîneur : Jean-Marc Furlan

HAC : Thuram – Keita, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Youga, Fontaine – Ferhat (Gory, 80e), Bonnet (c), Assifuah – Mateta (Julan, 80e). Remplaçants : Sissoko (g), Ozdemir, Traoré, Ayasse, Guitane. Entraîneur : Oswald Tanchot

But : H. Diallo (89e) pour Brest