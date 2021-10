Colombelles. Le maire de Colombelles veut se battre pour garder son collège

"La fermeture d'un collège dans une ville est une catastrophe absolue", a réagi Marc Pottier, le maire de Colombelles (Calvados) après l'annonce mardi 12 septembre 2017 de la potentielle fermeture du collège de sa commune, Henry Sellier, par le président du conseil département, Jean-Léonce Dupont. "Cette décision n'a pas été concertée et se base sur des données qui sont fausses", continue-t-il. Le collège pourrait fermer à la rentrée 2018.

Une commune en développement

Selon les chiffres donnés par le département du Calvados, le collège de Colombelles, d'une capacité de 465 élèves n'accueillerait cette année que 229 élèves. "Faux", répond Marc Pottier qui annonce 246 collégiens en cette rentrée scolaire.

Un nombre qui, selon le maire, devrait croître ses prochaines années en raison d'un fort dynamisme de la ville. "Notre population a augmenté de 20,2% en quatre ans. Avec les logements en construction, nous avons estimé que le nombre de collégiens pourrait monter jusqu'à 380 dans les prochaines années". Pour Marc Pottier, fermer ce collège revient à "détricoter une dynamique de territoire et le projet éducatif mené par la commune".

Ouvrir une discussion avec le département

Si le collège devait fermer ses portes à la rentrée 2018, les élèves seraient redirigés normalement vers le collège de Mondeville. Un transfert impossible selon la maire de Mondeville, Hélène Burgat, qui réagit dans un communiqué. "Cette fusion est arithmétiquement impossible. Le futur collège de Mondeville d'une capacité de 500 places ne pourra accueillir à la fois les élèves de Mondeville et ceux de Colombelles. En cette rentrée 2017, les effectifs cumulés sont de plus de 530 collégiens et les projections d'inscription montrent que ces chiffres augmenteront".

Le maire de Colombelles a donc sollicité un rendez-vous avec le président du conseil départemental dans la semaine du 18 septembre afin d'ouvrir la discussion et réfléchir aux solutions à trouver. Marc Pottier se dit même prêt à ce que la Ville investisse dans des travaux de rénovation dans le collège.