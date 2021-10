Bande dessiné. Le festival Normandiebulle est de retour à Darnétal

Le festival de bande dessinée de Darnétal (Seine-Maritime), Normandiebulle, fête sa 22e édition les 23 et 24 septembre 2017. Marianne Auffay, responsable de ce festival organisé par la ville de Darnétal, elle évoque les nouveautés de ce nouvel opus.

Valoriser les auteurs locaux

"À sa création en 1996 nous n'avions reçu qu'une vingtaine d'auteurs. En 20 ans, le festival a pris une ampleur inégalée, nous recevons cette année plus de 60 auteurs et dessinateurs! Certains sont déjà très réputés, se réjouit-elle. La ville avait créé ce festival pour faire la promotion de la lecture via la bande dessinée normande. Aujourd'hui, le festival dépasse clairement les frontières de la Normandie mais garde comme point d'honneur sa vocation première de faire connaître des auteurs et des maisons d'éditions locales en invitant le scénariste Steve Baker, le spécialiste de l'encrage Julien Hugonnard-Bert ou le dessinateur Hugues Barthe et en collaborant avec les éditions du Varou, ou les éditions Petit à Petit."

Crayon en main: performances et démonstrations

Le festival privilégie l'aspect didactique. Nombreux sont les artistes qui se prêtent au jeu des démonstrations comme Julien Hugonnard-Bert. Il propose de découvrir les techniques d'encrage qu'il met en oeuvre et qui restent méconnues du grand public.

Le festival offre également un large choix d'ateliers à la fois ludiques et instructifs pour découvrir des techniques et savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui comme l'usage d'un atelier typographique, la fabrication artisanale du papier, la création de courts-métrages en stop motion, l'assemblage de figurines de bd... Le festival se donne aussi pour but cette année de dépasser les frontières des genres et pour cela l'invité d'honneur Alfred, musicien et dessinateur, qui se livrera à une performance musicale et dessinée.

Sur le thème du Voyage

Cette année, le festival se développe autour du thème du voyage "C'est le parcours atypique de notre invité Alfred qui nous a suggéré ce thème. Originaire d'Italie, il a fait un tour du monde il y a deux ans. Riche de ses voyages, il produit à la fois des romans graphiques sérieux pour adulte et des bd jeunesse très fraîches et pleines d'humour mais aussi des bd érotique. Ce qui nous a plu dans son travail, c'est cette grande diversité et ce désir constant de faire tomber les barrières des genres et de bousculer les conventions en allant même jusqu'à combiner musique et bd". De nombreuses expositions de planches originales évoquant des sujets très engagés comme l'exposition doigt d'honneur d'Amnesty international ou une réflexion sur le handicap et la présence d'une soixantaine d'auteurs et des librairies spécialisées Au grand nulle part, Funambules et Lumières d'août permettront au visiteur de s'offrir un voyage sur mesure le temps d'un week-end.

Pratique. Les 23 et 24 septembre 2017 de 10 à 18h. Tennis couvert de Darnétal. Tarifs 4 à 6€. normandiebulle.com