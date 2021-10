Rouen. À Rouen, un restaurant d'insertion qui prône le local et les petits prix

Léo à table, ça sonne à l'oreille comme une invitation à s'asseoir autour de la table de ce restaurant des Hauts de Rouen. Depuis le vendredi 1er septembre 2017, l'enseigne accueille ses clients autour d'un concept simple : "Des plats sains, composés avec des produits locaux et déjà 20% de produits bio", résume Marc Echevin, le responsable des lieux. Chaque jour à l'ardoise, deux ou trois entrées, plats et desserts pour tous les goûts... et pour toutes les bourses.

Pour rassembler les travailleurs en pause déjeuner comme habitants de ce quartier populaire, Léo à table propose des formules complètes ou un plat du jour à moins de 6€. Mais ce qui le différencie vraiment des autres restaurants, c'est l'équipe de travailleurs en réinsertion qui prépare et sert les repas tous les midis. "Le but, c'est de leur donner des objectifs à remplir tout au long de leur CDD d'insertion (CDDI) pour qu'ils progressent avant d'aller éventuellement rechercher un travail ailleurs", poursuit Marc Echevin.

"On ne voit pas de différence"

Dans l'équipe, ils sont six en CDDI à pied d'oeuvre à chaque service. Ludovic Hequet est charcutier traiteur de formation, mais il passe ici au service à table et au bar. "Ça donne de la confiance pour la suite, j'apprends des techniques différentes. Ça permet d'élargir un peu mes recherches", confie le jeune homme.

• À lire aussi : Un restaurant pour goûter au travail à Caen



Du côté des clients, la satisfaction est bien là au vu des assiettes vides qui quittent les tables. "Le boeuf braisé est délicieux et le service est impeccable. Ils sont très attentifs, souligne Jean-Claude, venu manger avec des collègues entre deux réunions. "C'est plus que ''comme au restaurant'', puisque c'est vraiment un restaurant dans lequel on ne voit pas de différence."