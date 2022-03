Pour la Toussaint, le cinéma a la cote sur la côte !

Ouistreham

Et ça commence dès jeudi 20 octobre à Ouistreham. Le cinéma Le Cabieu vous invite à la cinquième édition du festival “Musique et cinéma”, jusqu’au dimanche 23 octobre. Plusieurs thématiques seront abordées au cours des sept projections, comme le souvenir avec “Tous en scène !”, un film de 1953. Il y aura également une ciné-rencontre avec Patrice Leconte et son film “Dogora - Ouvrons les yeux”, ainsi que des ciné-spectacles, autour du Jazz et de la comédie musicale.

Dives-sur-mer

Le cinéma Le Drakkar de Dives-sur-mer prend le relais du samedi 22 au dimanche 30 octobre, avec la cinquième édition de “Drakkar’toon”, festival du film d’animation. Au programme, pas moins de dix-huit films répartis sur trente projections, avec goûters l’après-midi. Parmi ces films, “Tintin et le secret de la Licorne” fera figure de tête d’affiche, mais sans faire d’ombre aux autres !

Pratique. cinemalecabieu.cine.allocine.fr et www.drakkardives.fr.