Caen. Bonne table à Caen. Le Newport Café, brasserie sur le port

En face du port de Caen (Calvados), Le Newport Café, à la devanture bleue, est un bar multifacettes. Ouvert dès 8h du matin pour un petit café avant d'aller travailler, il se transforme le midi en bonne brasserie.

Le plat du jour est à 9.50 € et la formule entrée-plat ou plat-dessert à 12.50€. Lorsque nous y sommes allés, nous avons eu le choix entre un hachis revisité aux aubergines, accompagné d'une salade verte ou un cabillaud accompagné de riz. Mon ami a demandé des frites en plus, servies avec sourire et bonne humeur.

Les portions sont copieuses mais nous avions envie d'une touche sucrée avant de retourner travailler et c'est le café gourmand qui a eu notre préférence. Part de gâteau au chocolat, petit gâteau aux pommes et crème brûlée: le combo parfait pour terminer un repas.

Bar à jeux

Mais le Newport Café ça n'est pas qu'un bistro. Des jeux de société sont en libre-service dans le bar pour tous ceux qui veulent passer un bon moment entre amis en dégustant une bière ou un sirop. Tous les jeudis, le bar anime également une soirée quiz à partir de 19h30. Bonne ambiance assurée, le tout en dégustant des planches de charcuterie ou de fromages.

Pratique. 74, Quai Vendeuvre à Caen. Tél. 02 31 85 75 64. www.newport-cafe.com. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 1h du matin et le samedi de 17h à 1h.