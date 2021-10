Ça n'était jamais arrivé: Impression, soleil levant, la toile de Monet peinte au Havre en 1872 et 1873 n'était jamais revenue sur son lieu de naissance. Ce sera chose faite le vendredi 8 septembre 2017. Le musée Marmottan à Paris a accepté de prêter l'oeuvre au Musée d'art moderne André Malraux (MuMa) du Havre. Ce dernier va lui consacrer une exposition dans le cadre des 500 ans du Havre. Impression, soleil levant sera entouré d'une trentaine de toiles d'autres grands peintres comme Turner, Eugène Boudin ou Félix Valloton. L'exposition Impression(s): soleil sera visible du 10 septembre au 8 octobre 2017.

L'oeuvre à l'origine de l'impressionnisme

Impression, soleil levant est une des oeuvres les plus célèbres au monde. Des reflets sur l'eau, un disque orange surgissant de la brume bleutée et au premier plan deux barques sur fond de grues et de gréements. Une vue du Havre que Monet préférera appeler Impression. Les critiques d'art inventeront l'impressionnisme pour décrire ce nouveau style pictural qui à l'époque (la toile a été présentée en 1874) était très critiqué.

L'exposition " Impression(s) : soleil " du 10 septembre au 8 octobre 2017 au Muma du Havre

