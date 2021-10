Caen. Handball (Proligue). Le Caen HB à l'aube du Trophée des Vikings

Une défaite, deux nuls et trois victoires, voici le bilan statistique du Caen HB à l'issue des six matchs de préparation. Après avoir rencontré des équipes de Starligue (Massy et Cesson), Caen a enchaîné sa série de matchs amicaux face à Rennes (N1), en véritable promenade de santé (31-21) avant d'être tenus en échec contre Gonfreville (N1) sur le score de 23-23. "Physiquement on n'y était pas", souligne Thomas Lamora, le vice-président. Se sont enchaînés deux matchs face à Limoges, un face à la réserve, sans grand intérêt, puis l'autre face à l'équipe fanion, qui évolue également en Proligue. Un premier test contre une équipe du même calibre qui a confirmé le travail réalisé "C'était le match le plus intéressant. Le bloc attaque commence à être bien, le bloc défense est un peu en décalage mais c'était prévu. On a une équipe qui peut être redoutable dans le jeu rapide mais cela passe par une bonne défense", poursuit Thomas Lamora.

De bonne augure pour la suite

Et pour poursuivre leur série de matchs tests, les Vikings ont cherché la victoire à Cesson mardi 29 août (25-29) avant de recevoir Cherbourg, Vernon et Limoges lors du traditionnel Trophée des Vikings, ce vendredi 1er et samedi 2 septembre. Un tournoi passionnant aux airs de premiers derbies "Ce sont plus que des matchs amicaux. Il y a un contexte derby donc c'est un peu plus compétition. Le résultat commence à compter. On ne fera pas des rotations juste pour voir comment ça marche", conclut-il.

Trophée des Vikings.Vendredi 1er septembre (Palais des Sports, Caen) :18h : Vernon-Limoges20h30 : Caen-Cherbourg Samedi 2 septembre (Kindarena, Rouen) en lever de rideau du trophée des champions.13h : Cherbourg-Limoges14h45 : Caen-Vernon

A LIRE AUSSI.

Handball : les Vikings de Caen feront leur retour le 24 juillet

Handball (Proligue). Le Caen Handball convainquant face à Massy

Handball, Proligue : une pluie de derbys en Normandie (calendrier 2017-2018)

Handball: Pas de repos pour les Vikings pendant le championnat du monde

Handball, Proligue. A Valence, Caen doit capitaliser sur son dernier match