Caen. Handball (Proligue). Jordan Allais avant le trophée des Vikings [Interview]

Jordan Allais, blessé la saison dernière, a fait son retour parmi le groupe Proligue. Si jusqu'ici le Caen HB n'accordait pas d'importance comptable lors des matchs amicaux, il en sera tout autre face à Cherbourg et Vernon lors du trophée des Vikings. Un tournoi à l'odeur de derbies qui stimule le pivot caennais...

Vous revenez de blessure cette saison, comment se passe votre retour au terrain?

"Cela se passe super bien, je récupère physiquement. Je sens que chaque semaine j'avance. Et au niveau du groupe, j'ai retrouvé Maxime (Langevin), Alexandre (Aguilar) et Denis (Serdarevic), des anciens joueurs, avec qui j'ai gardé contact toute l'année dernière quand j'étais blessé. Je suis comme un poisson dans l'eau comme on dit!"

Vous avez pour l'instant disputé 7 matchs de préparation : 1 défaite, 1 nul et 5 victoires. C'est de bon augure pour la suite?

"Oui, je pense. On sent qu'à chaque match on s'améliore. On analyse chacun nos points forts et nos points faibles pour faire de petits réglages. Mis à part le match contre Gonfreville, où on a eu une grosse charge physique juste avant, cela se passe bien. Contre Limoges, une équipe de Proligue qui a terminé 6e l'an dernier, on est capable de tenir le coup physiquement, techniquement ou tactiquement. C'est rassurant même si ce ne sont que des matchs de préparation".

Les recrues comment à prendre leurs marques au sein du collectif?

"C'était la grosse interrogation avant cette saison. On a deux Serbes, un Espagnol et un Lituanien. Mais on a l'avantage d'avoir Denis (Serdarevic) qui parle serbe, Adrian (Rosales-Pousada) parle espagnol, et on est plusieurs à parler anglais donc ça se passe super bien. Au niveau handballistique, ils commencent réellement à monter en puissance et prendre confiance dans le groupe".

Le trophée des Vikings sera un 2e test face à des équipes de Proligue, comment l'abordez-vous?

"Pour nous le but sera de confirmer ce que l'on a pu produire contre Limoges. C'est un tournoi amical mais on va jouer Cherbourg et Vernon, ça donnera le ton sur les prochains derbies pendant la saison régulière. C'est important de marquer son territoire dès le trophée des Vikings".

Programme : Vendredi 1er septembre (Palais des Sports, Caen): Vernon-Limoges (18h) / Caen-Cherbourg (20h30). Entrée : 3€. Samedi 2 septembre (Kindarena, Rouen): Cherbourg-Limoges (13h) / Caen-Vernon (14h45)

