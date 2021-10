Caen. Handball (Trophée des Vikings). Caen remporte le premier derby de la saison

Pour son 8e match de préparation, le Caen HB recevait Cherbourg dans le cadre du traditionnel Trophée des Vikings ce mercredi 1er août (20h30) au Palais des Sports de Caen. Pour un premier rendez-vous dans un derby alléchant avant même le coup d'envoi de Proligue, les Vikings de Caen se sont imposés sur le score de 21-20, in extremis.

La muraille de Denis Serdarevic

Au coude à coude pendant 60 minutes de jeu, le Caen handball a su utiliser son arme défensive en première mi-temps pour prendre l'avantage à plusieurs reprises, pour finalement terminer la partie avec une longueur d'avance. Avec un Denis Serdarevic des grands jours, auteur de 18 parades, la défense caennaise ne pouvait en être que rassurée. Un premier avant goût de ce que pourrait être le derby normand dans quelques semaines...

Fiche technique

Mi-temps : 13-10

Score final : 21-20

Caen HB : Zeljic 3, Rosales-Pousada, Corneil 5, Langevin, Moran, Sacko 2, Moreno 1, Breysacher, Pleta 2, Mancelle 6, Allais 1, Rossi, Aguilar 1, Garcia. GB : Serdarevic (18 arrêts), Arsenic (1 arrêt)

JS Cherbourg : Hoarau , Créteau 1, Plaza-Lara 1, Rosier 1, Réchal 3, Redeï 4, Alexandre, Guillard 3, Manebard 1, Miatoudila, Cardinal 1, Kermouche 5, Tarrico. GB : Vial (5 arrêts), Jacoby (10 arrêts).

Réactions

Dragan Mihailovic (entraîneur Caen) : "Je suis satisfait de la 1ère mi-temps. En deuxième on a eu du mal à trouver des solutions offensives. Cherbourg est un adversaire redoutable, on l'a vu aujourd'hui même si ça a basculé en notre faveur. Je suis content mais certains trous de 2e mi temps nous ont coûté cher. On a été en échec sur nos arrières droits mais bon c'était un beau match de préparation".

Sébastien Rossi (pivot, Caen): "Ça fait plaisir de gagner sur un match de préparation et d'autant plus sur un derby. Ça montre que le travail que l'on fait depuis le début commence à porter ses fruits. On enchaîne des matchs intéressants, même si il y a des automatismes que l'on arrive pas encore à trouver. C'est de mieux en mieux, on se met en confiance et c'est prometteur pour la suite".

Chérif Amani (entraîneur Cherbourg) : "Je ne suis pas mécontent de la prestation de mes joueurs. On a eu beaucoup d'échecs au tir en 1ere mi-temps mais on est tombé sur Denis Serdarevic en grosse réussite. Je les ai trouvé plus dynamiques et déterminés en deuxième mi-temps, et d'ailleurs on a mieux défendu".

À noter que Vernon a été battu contre Limoges (22-23) en ouverture du Trophée des Vikings.

Samedi 2 septembre (Kindarena, Rouen): Cherbourg-Limoges (13h) / Caen-Vernon (14h45)

