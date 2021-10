Saint-Lô. Mort après un coup de poing à Saint-Lô : un rassemblement en hommage à Matthieu

Un rassemblement hommage à Matthieu, se déroulera le 8 septembre 2017 à Saint-Lô (Manche).

Matthieu, 33 ans, s'est fait agresser à la sortie d'un bar, le samedi 15 avril 2017, un violent coup de poing à la tête, sans raison.

Évacué par les secours vers l'hôpital de Saint-Lô (Manche), il avait été transféré au CHU de Caen (Calvados), où Mathieu est décédé au terme de 3 semaines de coma.

Rassemblement contre la violence

Son agresseur, identifié, a reconnu les faits, et a été présenté devant un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire.

Pour rendre hommage à Matthieu, à qui on a "volé la vie", un rassemblement est organisé, pour défendre les valeurs qu'il portait, et lutter contre la violence, selon son père Jean Le Coq-Beaupré.

Hommage à Matthieu

Cet hommage se déroulera le vendredi 8 septembre 2017, à partir de 19 h sur la plage verte de Saint-Lô (Manche)