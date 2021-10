Rouen. Football : Le coach de Quevilly-Rouen Métropole, Manu Da Costa, se fixe un objectif de points

Sans victoire depuis le début du championnat de Ligue 2, Manu Da Costa ne se met pas de pression particulière. Mais en attendant ce premier succès, l'entraîneur de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) s'est fixé un objectif à atteindre. "Tous les cinq matchs on a un objectif point que l'on s'est fixé nous-même. Si on veut réussir et continuer à grandir, il nous faut des points c'est indéniable" justifie-t-il, même s'il refuse de révéler le chiffre de cet objectif.

Une concurrence saine

Pour affronter Clermont ce vendredi 25 août 2017, Manu Da Costa s'est appuyé sur les rapports des membres de son staff. Pour cause de formation au BEPF à Clairefontaine, le technicien normand était quant à lui absent une partie de la semaine.

"Les garçons qui sont convoqués sont ceux qui méritent de par leur prestation ou leur investissement à l'entraînement", justifie-t-il. De quoi créer une émulation saine au sein du groupe, afin d'aller chercher la première victoire du club de l'agglomération rouennaise en Ligue 2.

QRM-Clermont, coup d'envoi vendredi 25 août à 20h à la MMArena du Mans.