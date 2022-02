Rouen. Football (National) : à QRM, Manu Da Costa a durci le ton

Le ton s'est durci et le discours est plus agressif qu'à l'accoutumée envers ses propres joueurs. Entraînés dans une lutte contre la relégation indigne de leurs ambitions du début de saison, Manu Da Costa et Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ont décidé d'un changement de méthode. Le déclic ? Une nouvelle défaite, le vendredi 5 avril 2019 contre Rodez, synonyme de neuvième match d'affilée sans succès. Soit l'équivalent d'un quart de cette campagne de National.

Presque une sanction

"C'est pas une mission commando, mais on est en danger et il faut bien l'ancrer dans les têtes. J'ai mis en place des choses qu'on ne peut pas faire souvent, reconnaissait l'entraineur normand le mercredi 10 avril 2019, à deux jours d'affronter Concarneau. Il y a eu moins de ballon, des séances plus difficiles sur le plan physique et mental, ils étaient là à 8h le matin... Ce n'est pas une sanction mais ça n'est pas loin de l'être."

Si l'entraîneur de QRM admet avoir "frôlé la ligne" avec ses joueurs, au risque de se les mettre à dos, il est également convaincu que l'ensemble de son groupe est conscient de la situation dans laquelle se trouve le club. "Personne n'a lâché", a-t-il notamment affirmé. Pour s'en assurer, il a mené une série d'entretiens individuels entre les membres du staff et tous les joueurs de l'équipe. Pour prendre le pouls, mais également pour faire passer un message.

"Ça interpelle, déjà car le fait de plus courir ce n'est pas ce qu'on aime le plus. On a compris, tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose, reconnaît le latéral Medhi Bennedine. C'est bien beau de parler, mais la vérité c'est le rectangle vert !" Pour conclure cette semaine atypique, QRM doit donc impérativement donner la preuve de cette prise de conscience en s'imposant contre un concurrent direct au maintien. Avec seulement quatre points d'avance sur la zone rouge, les Rouge et Jaune n'ont plus le luxe de pouvoir perdre du temps et des points.