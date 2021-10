Hollande confirme qu'il n'abandonne pas la vie politique

"Même quand j'ai décidé, pour les raisons que j'avais indiquées, de ne pas me représenter, il y avait une situation qui me paraissait trop dangereuse, j'avais dit que je ne me retirerai pas de la vie politique", a déclaré l'ancien chef de l'Etat dans un entretien à TV5 Monde, depuis le festival du film francophone d'Angoulême.

