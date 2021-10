Caen. Rugby féminin. Julie Duval et les bleues chutent à nouveau en demi-finale

Pour la septième fois en huit éditions, la France a sombré à la porte de la finale de la Coupe du Monde. Face aux championnes du monde en titre, Julie Duval, avant de l'Ovalie Caennaise et les bleues n'ont pas su tenir le rythme tout le long de la partie et ont surtout manqué d'efficacité. L'efficacité, l'Angleterre en a fait preuve avec tout d'abord une pénalité transformée peu après le quart d'heure de jeu (0-3, 17').

Désireuses de répondre au défi physique anglais, les bleues ont recollé au score vingt minutes plus tard (3-3, 37').

Aller chercher la troisième place

De retour aux vestiaires avec un nul au tableau d'affichage, la France n'a pas su profiter des erreurs adverses et s'est mise en difficultés à plusieurs reprises, laissant place au premier essai anglais à l'heure de jeu, puis un second dans les arrêts de jeu. De quoi enfoncer le clou et ne laisser aucun espoir aux coéquipières de Julie Duval, sortie en deuxième période.

À nouveau, les Françaises se contenteront de jouer la petite finale pour obtenir la troisième place. Elles affronteront les États-Unis, largement sorties par les "Blacks" (45-12), samedi 26 août prochain (18h).

A LIRE AUSSI.

Euro: l'épreuve de vérité pour les Bleues d'Echouafni

Bleus: 2016, année faste

Rugby: les Bleues aux Mondiaux, des raisons d'y croire

Rugby: les Bleues assurent face à l'Irlande au Mondial

Six nations: méfiance, patience, avance, les clés d'Italie-France