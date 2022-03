Cherbourg. Cherbourg : ivre, il percute une voiture et prend la fuite

Mercredi 16 août 2017, à 16h40, un témoin alerte le commissariat de Cherbourg (Manche) que, avenue de Paris, un automobiliste qui lui semble alcoolisé, vient de heurter une voiture par l'arrière avant de prendre la fuite.

Les motards du commissariat se mettent alors en quête de retrouver l'individu. Avec succès : cinq minutes plus tard, ils l'interceptent sur la RN 13, peu avant Brix (Manche).

1,22 g d'alcool dans le sang

"Le conducteur ne tenait pas debout", précise le commissariat. Et pour cause : il avait 1,22 gramme d'alcool par litre de sang. Il a fait l'objet d'un placement en cellule de dégrisement. Son permis de conduire lui a été retiré et il devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel le 7 novembre prochain.

