Le Pin-au-Haras. Grand Complet: les Nations s'affrontent au Haras du Pin

Le Grand Complet est disputé depuis vingt et un ans au Haras national du Pin, près d'Argentan, dans l'Orne, avec traditionnellement des épreuves d'une à trois étoiles pour cavaliers et chevaux de tous les niveaux, dont quatre médaillés olympiques. L'édition 2010 a été lancée jeudi 10 août. Le complet se décline en trois disciplines: le dressage, le cross et les obstacles. Le Grand Complet du Pin, c'est deux des cinq concours trois étoiles organisés en France cette année…

350 cavaliers de 18 nations

Les meilleurs cavaliers de la planète, à la tête desquels le Néo-zélandais Sir Mark Todd six fois médaillé olympique ... s'affrontent jusqu'au mardi 15 août, sur le site ornais. La grande nouveauté cette année tient dans l'organisation au sein de toutes les épreuves du week-end, de la Coupe des Nations: unique étape française d'un circuit international qui permet aux pays de s'affronter par équipes, tout au long de l'année.

Pour Guillaume Blanc, directeur sportif de ce Grand Complet, le Haras du Pin est en train d'affirmer sa place dans le calendrier international:

Le Grand Complet, rendez-vous des "sports natures"?

Outre la Coupe des Nations, le Grand Complet du Pin prend aussi un nouveau virage cette année: outre l'équitation, il s'ouvre à d'autres sports, avec l'organisation pour la première fois des "Foulées du Grand Complet" (mardi 15 août à 15h sur le parcours de cross des chevaux). Un semi-marathon pourrait voir le jour lors de l'édition 2018.

Le Grand Complet au haras national du Pin, près d'Argentan (Orne). Du 10 au mardi 15 août 2017.

