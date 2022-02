Visiter les décors des films "Harry Potter" sera possible au printemps 2012!!

Nommée The Making of Harry Potter, cette attraction touristique permettra de retrouver non loin des studios où ont été filmés les huit longs métrages nombre de lieux cultes inspirés de l'oeuvre romanesque de J. K.Rowling.



La cabane du géant Hagrid, le manoir des Malefoy, le célèbre bureau de Dumbledore ou encore l'immense hall de l'école de magie de Poudlard conservé par la production après avoir été la proie des flammes dans le dernier volet Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 seront visitables.

"Les gens vont être vraiment époustouflés de voir dans quel environnement incroyable nos avons travaillé pendant toutes ces années", a déclaré Daniel Radcliffe enthousiasmé.

Ce parc d'attractions de 14 000 m2 accueillera 5 000 personnes par jour ouvrira normalement ses portes au printemps 2012.



Les billets d'entrée seront disponibles à la vente en ligne à partir du 13 octobre prochain.