Vienne: des adolescents blessés par la foudre, dont un grièvement

Selon les autorités, la foudre "s'est abattue" vers 19H00 sur le centre de plein air situé à Lathus, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Poitiers, où se trouvait un groupe de seize jeunes, âgés de 13 à 17 ans et arrivés dans la matinée depuis Descartes (Indre-et-Loire).

Un arbre, sous lequel étaient installées les tentes de ces adolescents, a été frappé par la foudre, a précisé à l'AFP Dominique Josso, directeur du CPA Lathus qui accueille actuellement 300 jeunes. La charge électrique de l'éclair se serait diffusée ensuite à une partie des adolescents se trouvant à proximité, un cas de figure généralement moins grave qu'un foudroiement direct.

"Il n'y avait pas d'alerte vigilance orange. Quand il y a des alertes, on rapatrie tous les jeunes dans des bâtiments en dur. L'orage a duré deux minutes et a été très rapide : un coup de tonnerre, deux éclairs et quelques gouttes de pluie. Il était très localisé car les communes alentours n'ont rien eu", a-t-il expliqué.

Treize départements situés sur un axe allant des Pyrénées centrales à l'Auvergne étaient placés en vigilance orange pour orages de lundi soir à mardi matin. La Vienne n'en faisait pas partie.

L'adolescent grièvement blessé se trouvait lundi soir dans un "état très préoccupant" après avoir été "en arrêt cardio-respiratoire". Souffrant également de "brûlures", il a été évacué par hélicoptère au CHU de Tours, a précisé la préfecture, qui n'avait pas davantage de précisions sur son état de santé mardi à la mi-journée.

Neuf autres jeunes ont été pris en charge à l'hôpital de Poitiers. Trois en sont sortis dans la nuit, six autres ont été hospitalisés, parmi lesquels certains présentent des lésions ou des troubles auditifs (acouphènes et bourdonnements).

Les autres adolescents, qui sont restés au CPA, sont repartis mardi en fin de matinée vers Descartes, où une cellule médico-psychologique devait les attendre, selon M. Josso. Le groupe devait passer une semaine dans le centre de loisirs pour y pratiquer diverses activités sportives.

D'après les estimations disponibles, 100 à 200 personnes seraient foudroyées en moyenne chaque année en France, surtout pendant juillet et août, les deux mois les plus orageux de l'année, qui coïncident aussi avec la période des activités de plein air. Selon certaines études, entre 3% et 10% des victimes succombent mais beaucoup peuvent souffrir de séquelles cardio-vasculaires ou neurologiques.

