Evénement aujourd'hui avec la foire Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau, entre Condé et Flers.

Un véritable événement puisque 130 000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end. Et il y a de quoi !

Au total, 700 exposants sont présents et on trouve vraiment de tout sur cette foire qui s'étend sur plus de 8 hectares.