Apollinaire vous propose de jouer :

Le 11 More Than This

Le 1 Grand Trianon

Le 4 Funny Kid

Le 2 Eagle Eyes

Le 5 Bagel

Le 8 Prince Admiral

Le 13 Shanakee

Et le 3 Dandy D'arcis

Départ à 13h47.

Hier Apollinaire a trouvé le tiercé dans l'ordre et le quarté et le quinté dans le désordre.