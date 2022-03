Rouen. À Rouen, les fouilles de l'aître Saint-Maclou rendent un premier verdict

Tout se sera finalement joué à quelques heures près. Après cinq semaines de fouilles dans la cour de l'aître Saint-Maclou de Rouen (Seine-Maritime), c'est ce mercredi 2 août 2017, à deux jours de la fin du chantier, que les deux chercheuses en charge du projet et leur troupe d'étudiants ont atteint leur but.

Après avoir sorti des dizaines de squelettes de terre, au milieu des quatre ailes de la cour formée par les quatre ailes du bâtiment, les pelles et les pinceaux ont fini par mettre au jour les restes de XIVe siècle tant espérés pour essayer de prouver que l'aître Saint-Maclou avant été créé pour enterrer les victimes de l'épidémie de peste noire de 1348.

Des indices concluants

"On est arrivés sur les niveaux que l'on cherchait à atteindre. On a réussi à identifier deux fosses, dans lesquelles plusieurs individus ont été enterrés en même temps. Ça correspond à ce qu'on appelle des fosses communes. Des prélèvements vont confirmer si on a bien une présence de la peste sur ces niveaux", présente Cécile de Séreville-Niel, ingénieure de recherche à l'Inrap.

Si les premières analyses sont concluantes, il faudra tout de fois attendre plusieurs mois pour connaître les résultats définitifs et peut-être enfin connaître avec exactitude les raisons de la création d'un des joyaux du patrimoine rouennais.

