La vie de Lady Gaga en téléfilm

Lifetime prépare un téléfilm qui retracera l'ascension artistique de Stefani Germanotta, jeune femme de 25 ans désormais mondialement connue sous le nom de Lady Gaga, a annoncé cette chaîne câblée spécialisée dans les programmes à destination du public féminin.

Le téléfilm s'inspirera d'une biographie de Maureen Callahan, parue l'an dernier sous le titre Poker Face : The Rise and Rise of Lady Gaga. Norman Snider rédige le scénario du programme, baptisé Fame Monster : The Lady Gaga Story. Il aura pour ambition de gratter le vernis du personnage et exposer ses failles. Lady Gaga ne s'impliquera pas dans le projet.