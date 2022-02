Vols de voitures à Cherbourg : les deux jeunes déférés

Deux jeunes de 15 et 17 ans ont été déférés au Parquet de Cherbourg aujourd'hui. Ils sont poursuivis pour deux vols de voitures, dont un avec violence et six autres tentatives de vols de véhicules.

Ils ont été interpellé mardi 4 octobre après un dernier vol qui a mal tourné puisqu'ils s'en sont violemment pris à un couple de retraités.

Le jeune de 17 ans a donc été placé en détention provisoire et le garçon de 15 ans sous contrôle judiciaire. Ils comparaitront mercredi 12 octobre devant le tribunal pour enfants.

Une jeune majeur devrait également être poursuivi pour complicité.