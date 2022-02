Britney Spears à la une de votre journal télévisé

Ce soir à la télévision, les fans de la chanteuse Britney Spears ont tous rendez vous sur TF1. La popstar américaine sera l'invitée du journal de Laurence Ferrari à l'occasion de son concert ce soir sur la scène du Palais Omnisports de Paris-Bercy dans le cadre de sa tournée « Femme Fatale Tour ». Par ailleurs notez que la chaîne M6 Music Hits a décidé de proposer un week-end spécial samedi et dimanche avec une programmation spéciale et la diffusion de deux documentaires inédits. Le premier est intitulé "Pop Profile: Britney Spears" et sera diffusé le samedi 1er octobre à 11h00, 17h00, 21h00 et le dimanche 2 octobre à 12h00 et 19h00. Le second "Unbreakable" sera diffusé le samedi 1er octobre à 15h00, 22h30 et le dimanche 02 octobre à 17h00 et 23h00.

D'autre part, ce soir, France 2 vous donne rendez vous en deuxième partie de soirée avec "La gueule de l'emploi". Ce documentaire inédit de 90 minutes vous fera découvrir les dessous de l'entretien d'embauche et, en particulier, l'art de démolir un candidat postulant. C'est à 23H10.

Petit tour d'horizon de votre soirée télé en bref :

TF1 : soirée Masterchef.

France 2 : avant le documentaire "La gueule de l'emploi", Envoyé spécial suivi de Complément d’enquête.

Du cinéma sur France 3 avec Passe-Passe, une comédie française de 2008 avec Nathalie Baye et Edouard Baer.

Sur Arte, un documentaire effrayant sur les dessous de l'industrie alimentaire dès 20h40.

Une soirée Bones ce soir dès 20h45 sur M6