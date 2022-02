La Suisse Normande est désormais protégée !

La biodiversité de ces sites pittoresques, dont les reliefs accidentés (falaises hautes de 150 mètres, rochers abrupts, gorges profondes) lui ont valu le surnom de « Suisse normande », sera ainsi préservée.

Le périmètre désormais protégé s’étend sur 2.276 hectares et 10 communes : Bazoches-au-Houlme, Bréel, La Forêt-Auvray, Ménil-Hermei, Ménil-Hubert-sur-Orne, Rabodanges, Saint-Aubert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne, Ségrie-Fontaine et Les Isles-Bardel. Il inclut plusieurs édifices et ensembles protégés au titre des monuments historiques, comme le château de Rabodanges, le Vieux Saint-Aubert, le château et le moulin de la Forêt-Auvray, ou encore la chapelle de Bréel. Il englobe également des sites classés ou inscrits préexistants, parmi lesquels la Roche d’Oëtre (1931) et le parc du château de Rabodanges (1943).