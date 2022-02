C'est l'heure de la reprise à l'espace Jean Vilar d'Ifs

Quoi de plus original alors que de former les curieux à devenir un public 4 étoiles en guise d’ouverture ? Pour ce faire, la Compagnie Nicole Crème a fondé l’Agence Tout Public pour que les gradins d’aujourd’hui redeviennent ceux d’antan. Ainsi, l’on retrouve sur scène Claudie et Karen, expertes en “redressement de vigueur du spectateur”. Il paraitrait même qu’elles sachent “transformer un banc de moules en spectateurs professionnels”. Ce spectacle humoristique gratuit, sera ouvert à tous, dès 19h30.

Autre rendez-vous dès mardi 13 octobre, avec le spectacle circassien de la troupe franco-portugaise O Ultimo Momento, qui viendra défier les lois de l’équilibre avec son “À deux pas de là-haut”. Pour clore la programmation d’octobre, “Boîtes” de la compagnie Nuna théâtre, est destiné aux plus jeunes mardi 18 à 18h00 et mercredi 19 à 10h et 15h30, et jouera sur les notions d’apparition et de disparition. Neuf autres rendez-vous sont programmés avant fin décembre.

Pratique. Espace Jean Vilar, square Niederwernn à Ifs. Tél. 02 31 82 69 69