Une nouvelle reprise inattendue de "Enjoy the silence" fait le buzz sur la toile

Ce n'est pas la première fois que "Enjoy The Silence " de Depeche Mode est repris. Sur la toile, on trouve les reprises des groupes Nada Surf, Keane, Moriarty, Mickey 3D ou encore la chanteuse Tori Amos (cf ci-dessous). La dernière en date est la plus inattendue : celle de Susan Boyle. Un "cover" qui figurera sur son nouvel album "Someone To Watch Over Me". Après avoir été le tube pop que l'on connaît, "enjoy the silence" devient une ballade à ne pas mettre entre les mains de ceux qui ont le moral fragile ! Regardez ci-dessous, et écoutez !