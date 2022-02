Tour de France: les coureurs sont partis pour les "Champs"

Un sprint est attendu sur la prestigieuse avenue en conclusion des 103 kilomètres.

Symboliquement, le coup d'envoi a été donné près de l'hôtel-restaurant du Réveil-Matin d'où le premier Tour de France est parti voici plus d'un siècle, en 1903.

Le défilé, qui fait la joie du public et donne l'occasion au peloton d'évoquer les trois semaines de course, passe par la banlieue sud de Paris (Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine) pour rejoindre la porte d'Orléans après 34 kilomètres.

Avant d'entrer sur le circuit traditionnel de 6,5 kilomètres (place de la Concorde, Louvre, Champs-Elysées, Arc de Triomphe), à parcourir huit fois, la course va traverser le monumental Grand Palais, sous l'immense verrière, en clin d'oeil appuyé à la candidature de Paris aux JO-2024 qui prévoit un site de compétition dans ce site prestigieux.

L'arrivée est jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du Petit Palais et à faible distance du palais de l'Élysée.

Depuis 2005 et la victoire du Kazakh Alexandre Vinokourov, l'ultime étape s'est toujours terminée au sprint. Avec avantage au Britannique Mark Cavendish (quatre fois) et aux Allemands Marcel Kittel et André Greipel (deux fois).

De ces trois spécialistes, seul Greipel est encore présent dans le peloton des rescapés du Tour 2017.

Sauf accident, Froome doit monter sur la plus haute marche du podium, pour la quatrième fois, devant le Colombien Rigoberto Uran et le Français Romain Bardet.

L'arrivée à Paris Champs-Élysées est prévue vers 19h18 (prévision à 42 km/h de moyenne).

