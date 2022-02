Le casting de la RATP pour chanter dans le métro

De nombreux artistes célèbres ont chanté dans le métro parisien de Keziah Jones à Zaz en passant par Ben Harper et William Baldé.



Mais pour chanter dans ces couloirs il faut avoir une autorisation. Environ 300 autorisations sont délivrées pour pouvoir se produire devant les voyageurs.

La RATP propose jusqu'à la fin du mois un grand casting devant un jury de salariés et d'utilisateurs des transports parisiens.



Vous pouvez postuler par mail dès maintenant sur: musiciensdumetro@ratp.fr



Si vous décrochez une autorisation, elle sera valable 6 mois pour chanter dans le métro et vous faire répérer.