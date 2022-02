Grèce: un séisme en pleine saison touristique fait deux morts sur l'île de Kos

Un puissant séisme a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi l'île grecque de Kos et la station balnéaire turque de Bodrum en pleine saison touristique, tuant un Suédois et un Turc et faisant des centaines de blessés.