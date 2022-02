Caen-Nice : 85% des supporters optimistes

Ils ne sont en revanche que 4% à miser sur une victoire des Aiglons. 11% des sondés penchent eux vers un match nul entre les deux équipes. Lors de leur dernière confrontation en championnat la saison passée, Malherbe s'était facilement imposé 4-0 au stade du Ray, signant son plus gros carton de la saison. Sur les neuf derniers Caen-Nice en Ligue 1, Malherbe ne s'est imposé qu'à trois reprises (1988, 1991 et 2007), pour cinq matchs nuls et une victoire niçoise en 1996 (1-2).

Tendance Ouest est allé à la rencontre des supporters caennais cette semaine, venus observer les joueurs à l'entraînement. A l'image du sondage réalisé sur notre site, ils sont des plus otpimistes (A écouter dans notre player). A noter qu'il est encore possible d'exprimer votre avis dans notre sondage (colonne de droite sur le site).

Caen-Nice, un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com ce samedi à partir de 18h45.

