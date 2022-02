C'est un véritable casse-tête. En France, ils sont encore 87 000 bacheliers en attente de réponse favorable à leurs voeux d'études supérieures formulés sur la plate-forme admission post-bac, malgré le troisième tour d'admission qui se tenait le vendredi 14 juillet 2017.

Une situation que dénonce l'Union nationale lycéenne du Calvados. "On tire au sort l'avenir de milliers de bacheliers, c'est injuste et révoltant", s'insurge Loris Pena du syndicat. Sur certaines filières dites "tendues", comme STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), Info-communication ou Droit, les bacheliers sont en effet tirés au sort. Une méthode contestée.

L'attente, toujours l'attente

Pour les lycéens sans formation, une longue attente semble se dessiner. Pauline Debray, bachelière du lycée Rostand à Caen, est toujours en attente d'une formation malgré la formulation d'un voeu en licence de Sciences et vie de la terre à l'université de Caen. "J'ai suivi tous les conseils et j'ai formulé des voeux normalement non sélectifs. Pourtant, je suis toujours sur liste d'attente pour cette formation", se désole-t-elle.

Pauline Debray est toujours dans l'attente d'une formation Impossible de lire le son.

Certains tentent la procédure complémentaire. "Je me suis inscrite pour des formations complémentaires, mais là aussi, il faut attendre que des places se libèrent", complète-t-elle. Ouverte jusqu'au samedi 30 septembre 2017, elle leur permet de formuler de nouveaux voeux pour des formations disponibles. Problème: elles ne correspondent pas toujours à leur orientation. L'an dernier, à la même époque, ils étaient 2 327 à ne pas avoir d'affectations.

A LIRE AUSSI.

De plus en plus de mentions au bac: un motif de fierté, rarement une nécessité

Admission Post-Bac: ça commencera le 20 janvier 2017

Bac: fin du suspense avec les résultats affichés dans la journée

A Caen, journée portes ouvertes pour les futurs bacheliers au centre de formation des apprentis