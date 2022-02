Loin des bois, les nouveaux ermites thaïlandais adeptes d'internet

Le nez rivé sur son écran que la pointe de sa longue barbe grise effleure, Toon annonce d'une voix grave: "Avant la fin du mois, vous allez avoir un accident". L'homme de 57 ans propose dans la foulée une cérémonie de "bonne chance" pour éloigner ce mauvais karma.

Entouré d'une flopée d'étincelantes statues de bouddha, d'inquiétantes poupées et de dizaines d'objets considérés comme sacrés, cet ermite nouvelle génération sort une série de poudres sacrées et de baumes pour débuter son rituel.

Une cérémonie filmée et suivie en direct sur Facebook live par des centaines de disciples, dont la majorité se trouve hors de Thaïlande.

"Ses clients et ses étudiants veulent voir ça. Ils sont demandeurs", confie Ann Liu, qui filme la scène, alors que des dizaines d'émoticônes s'incrustent sur l'écran pendant la diffusion de la vidéo.

Ancien employé de banque, Toon est à l'avant-garde de cette nouvelle génération d'ermites qui émerge dans un pays très superstitieux comptant déjà des dizaines de chamanes, d'exorcistes et d'astrologues.

Toon utilise Facebook et la messagerie instantanée Line pour promouvoir ses services et reçoit de nombreuses demandes venant de l'étranger, notamment de Hong Kong, de Taiwan, de Chine, de Malaisie ou de Singapour.

Certains n'hésitent pas à faire plusieurs allers-retours par an pour le retrouver: "Je viens ici tous les trois mois", explique Jim Hu, habitant de Taiwan de 45 ans.

"Toon me protège de la malchance, m'aide à obtenir davantage de profits dans mon travail et fait de la sorcellerie pour me protéger des fantômes", ajoute-t-il.

Toujours habillé d'une longue tunique blanche qui laisse voir ses nombreux tatouages sacrés, Toon passe la plupart de son temps en voyage en Asie pour bénir les nouveaux magasins ou bureaux de ses clients. Un style de vie bien différent de la vie nomade et recluse de ses prédécesseurs.

Belle maison et voitures de luxe

Traditionnellement, les ermites thaïlandais, qui avaient fait voeu de pauvreté, vivaient retirés dans la jungle. Ils consacraient l'essentiel de leur vie à la méditation.

"De nos jours, les ermites doivent vivre dans les villes pour pouvoir aider les gens plus facilement", explique Toon dans sa maison haut de gamme dont l'allée est pleine de 4X4 de luxe. "Et puis j'ai une femme, je ne pense pas qu'elle pourrait supporter de vivre dans la forêt", ajoute-t-il.

Pour les anthropologues, Toon fait partie d'environ 200 ermites qui surfent sur le "boom du surnaturel" en vogue dans la région.

Le royaume thaïlandais est connu pour abriter toutes sortes de superstitions. Plus de 90% des Thaïlandais sont bouddhistes mais dans le pays, religion et traditions hindouistes et animistes s'entremêlent souvent: le 13e étage est banni des immeubles, les dirigeants politiques recourent à la numérologie ou aux conseils de voyantes, les fantômes et les amulettes font partie du quotidien...

"De plus en plus de clients, notamment des hommes d'affaires, viennent aujourd'hui en Thaïlande pour être protégés par de bonnes ondes délivrées par d'autres personnes que des moines", explique Visisya Pinthongvijayakulhe, anthropologue travaillant à l'université Chandrakasem Rajabhat de Bangkok.

Une occupation qui semble lucrative: Toon refuse de parler d'argent mais chaque cérémonie coûterait des centaines de dollars.

Selon lui, quelle que soit la nationalité, l'aspiration est la même: "Tous mes clients sont humains et leurs pensées sont les mêmes: ils veulent trouver l'amour, avoir de la chance et être riches."

