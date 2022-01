La vallée du Crevon et ses petits villages ont été la source d'inspiration de l'écrivain Gustave Flaubert. La balade au Pays d'Emma Bovary propose au promeneur de découvrir les lieux et paysages décrits par le romancier dans son ouvrage le plus célèbre.

La boucle débute dans le petit village de Ry, où le promeneur peut s'amuser à retrouver les scènes du roman : l'église du village, la boutique de Monsieur Lheureux ou encore celle de l'apothicaire. Ry et ces maisons à colombages seraient le "Yonville l'Abbaye" qui pourrait avoir servi de cadre à Flaubert. Le chemin balisé se poursuit ensuite vers les hauteurs de la vallée pour revenir deux heures plus tard sur l'aire de pique-nique de la commune.

Départ de l'office de tourisme de Ry. Gratuit. Durée 2h15. Tél. 02 35 23 19 90.

