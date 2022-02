Caen. Football. Mercato : Alexander Djiku, nouvelle recrue du Stade Malherbe Caen

Et de cinq pour le Stade Malherbe Caen (Calvados). Mardi 11 juillet 2017, le club de Ligue 1 a annoncé le transfert d'Alexander Djiku, jeune défenseur en provenance de Bastia.

45 matchs en ligue 1

Le joueur de 22 ans signe pour 4 ans avec le SMC. Originaire de Montpellier, formé au Sporting Bastia, l'arrière central est capable de jouer comme latéral droit. "Un peu à l'image de Baïssama (Sankoh), c'est un garçon qui peut s'adapter à plein de systèmes, a expliqué Xavier Gravelaine, directeur général du SMC, dans un communiqué.

Il a effectué son baptême du feu chez les pros en décembre 2013 lors d'un huitième de finale de la Coupe de la Ligue face à Evian. Depuis, il affiche 45 matches de Ligue 1 au compteur. Seule une fracture ouverte de l'avant-bras gauche en août l'avait éloigné pendant trois mois des terrains.

"On le voulait impérativement"

"C'est un garçon à fort potentiel. Un potentiel énorme, poursuit le directeur. Alexander veut poursuivre sa progression et s'asseoir définitivement en Ligue 1. On le suit depuis longtemps et on le voulait impérativement."

Le rachat du joueur, encore engagé pour deux ans avec Bastia, aurait rapporté 2 millions d'euros au club corse.

