Visitez la seule grotte de Normandie qui est ouverte au public et qui peut se visiter dans des conditions de confort parfaites. La grotte des Petites Dalles est cachée dans les terres de la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-Maritime), et est totalement aménagée pour le public même s'il faut se couvrir en conséquence car la température interne est de 12°C. Totalement éclairé, suivez votre guide pour tout découvrir de cette grotte creusée par l'eau depuis 800 000 ans et découvrir les secrets de ses galeries.

Visite commentée de la grotte des Petites Dalles. Les Petites Dalles. Saint-Martin-aux-Buneaux Tél : 02 35 27 87 98 Enfant à partir de 8 ans, réservation obligatoire, participation 2€.

