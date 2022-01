Bricqueville-sur-Mer. Manche : une bombe de 110 kg retrouvée par un plongeur amateur

C'est le hasard qui a conduit un plongeur amateur, le mercredi 21 juin 2017, jusqu'à cette bombe de 110 kg gisant par 10 mètres de fond au large de Bricqueville-sur-Mer (Manche), entre Granville et Coutances. Les autorités ont décidé de procéder à sa neutralisation.

Explosion le 18 juillet

Selon nos informations, le Groupement de plongeurs démineurs de la Manche, qui va procéder à l'opération va faire exploser la bombe sous l'eau dans l'après-midi du mardi 18 juillet 2017.

Baignade, navigation et survol interdits

À cette occasion, et pour éviter tout risque, un périmètre de sécurité sera mis en place. La zone devra être évacuée dans un rayon de 2 km autour de la bombe. L'accès aux plages de Bricqueville, Saint-Martin-de-Bréhal et Coudeville sera donc proscrit le temps de l'opération, la baignade et la navigation interdite. Le survol de la zone sera lui interdit.

