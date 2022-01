Grandcamp-Maisy. Le parc à huitres de la Baie des Veys

Le terroir normand est souvent synonyme de cidre, Calvados et fromages, mais elle a également la plus grosse production ostréicole du pays. Venez donc visiter les parc à huitres de la Baie des Veys (Calvados) pour en savoir plus sur cet aspect de l'agriculture normande.