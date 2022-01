L'espace aquatique Dunéo à Argences ravira petits et grands. Le complexe offre aussi bien des activités ludiques que des moments de détente grâce à ses espaces aquatiques et bien-être. Pendant les vacances, jouets aquatiques et parcours sont proposés de 10h à 12h et toboggans et structures gonflables de 14h à 17h. Depuis septembre 2016, l'espace s'est doté d'un centre de remise en forme au premier étage.

Dunéo, 58 rue Maréchal-Joffre, à Argences. 12 ans et plus: 5,80€; 3-11 ans: 4,50€; gratuit pour les moins de 3 ans. De 10h à 19h en semaine et de 10h à 18h15 les samedis et dimanches. Nocturnes jusqu'à 21h les mardis et vendredis. Tél. 09 71 00 14 14

A LIRE AUSSI.

La nuit de l'aquafitness fait étape à Argences vendredi

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Centres aquatiques : un siège flambant neuf pour le groupe Récréa près de Caen

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 13 et dimanche 14 mai